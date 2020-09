Stimme und Gitarre, das ist die simple Formel von Liz & Taylor. Am kommenden Freitag, 4. September, ab 20 Uhr zeigen die beiden im Biergarten des Buena Ressa Music Clubs in Haldern, was sich genau hinter dieser Formel verbirgt.



Face to Face präsentieren der Gitarrist Jürgen Geppert und die Sängerin Petra Stief handgemachte Hörerlebnisse. Mit dem Wunsch, das Publikum auf einen gemeinsamen Streifzug durch die großen und kleinen Lieblingssongs der alten und neuen Pop- und Rockgeschichte mitzunehmen, changieren ihre Auftritte zu intimen „Wohnzimmerkonzerten“.

Für Clubmitglieder ist der Eintritt frei, für die Tagesmitgliedschaft wird ein Betrag von drei Euro fällig. Für die Musiker geht der Hut rum.

Da im Biergarten des Buena Ressa Music Clubs nur 30 Plätze zur Verfügung stehen, wird eine Voranmeldung unter Tel.: 01523/4103669 empfohlen.