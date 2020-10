Mit de Fiets am Niederrhein

Ja, gestern bin ich dann mal eben eine kleine Runde hier am Niederrhein gefietst ;-).

Wind Wolken haben mich nicht abhalten können mal wieder die Brücke ( Baustelle ) zu überqueren.

hochgeladen von Henry Stenske

Immer noch voll in Arbeit, die Tragseile werden ausgetauscht.

hochgeladen von Henry Stenske

Ja es geht vorran, aber es dauert halt noch !!!

Als Fietsefahrer aber kein Hindernis bis auf entgegen kommende Fietser ;-))!

Nun denn, am Ende der Brücke dann links Richtung Grieth.

Ja zwei LKler ( Ute + Uli ) wissen wo es hin führt und was noch kommt. ;-) Mein Ziel war der Obstanbau am Griether Deich.

hochgeladen von Henry Stenske

Ich nenne es das ALTE Land vom Niederrhein. Ist gern in meinen Touren integriert. Heute aber nur Ziel meiner kleinen Runde um zu sehen wo die Äpfel herkommen ;-)!

Aber seht selbst, sieht das nicht lecker aus ? Nee nee, nicht einen habe ich einfach abgepflückt, die Zeit ist vorbei ;-))!

Wünsche noch schöne Oktobertage, bleibt gesund !!!