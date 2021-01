Ich bin Primus,

wahrscheinlich das erste Bullenkälbchen in Emmerich 2021.

Damit fing mein Leben an ;-) !

Am 1. Januar auf den Hof von der Familie Heiting habe ich das Licht der Welt erblickt. Ja was soll ich hier noch mehr berichten, Primus ist ja nicht mein Name, wurde nur vorgeschlagen. Die Kälbchen hier auf den Hof bekommen keine Namen, da alle eine Ohrmarke mit Reg.nummer bekommen. Mehr berichte ich vielleicht demnächst, wenn es euch interessiert.

Bis denne !!! bleibt gesund !