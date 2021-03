Päckchen aus Essen ;-)

hochgeladen von Henry Stenske

Habe doch nichts bestellt !?

Nun war ich aber doch Neugierig wer mir das geschickt hat ! Aus Essen, ja ein Paar BR vom Lokalkompass kenne ich da, aber wer sollte mir da etwas zuschicken ? Oh da steht es ja,

Anja S. eine Bürgerreporterin mit einen grünen Daumen ;-)! Mit einen hervorragenden angelegten Garten. ( Die Offene Gartenpforte im Garten Schmitz in Essen )

hochgeladen von Henry Stenske

Blumensaamen Ableger, oder was soll da wohl drinnen sein ???

Oooh, eine ganz tolle Überraschung !!! Was ;-)) ?

In der Zeitung könnt ihr es lesen !!!

Anja, hier noch mal ein Dankeschön, wie aus dem Gesicht geschnitten!

Bin begeistert, Überraschung gelungen, Freude riesengroß.

L.G. aus Emmerich euch Beiden, bleibt gesund! Bis bald mal ( hoffe ich ;-) !