Emmerich, Termin beim Bürgermeister

Im Lokalkompass las ich einen Bericht von einem Interview mit unseren Bürgermeister.

Darin habe ich auch gelesen das unser Bürgermeister Peter Hinze etwas für ein Umwelt - Radfreundlicheres Emmerich erzielen möchte. Da ich auch das Radfahren liebe,

habe ich mir schon lange Gedanken gemacht, in Emmerich sollte an einigen Stellen für

den Radler an Sicherheit etwas getan werden.

Es gab auch einen Termin wo der Bürgermeister mit eine Gruppe von ca 20 Bürgern in Emmerich vor Ort war. ( Das nenne ich Bürgernähe. )

Schade, ich war an diesem Termin leider verhindert, drum beschloss ich mir einen Termin beim Bürgermeister Peter Hinze geben zu lassen um auch auf meine wie ich denke Gefahrenstellen hinzuweisen.

Ja ein bissel aufgeregt war ich schon als der Termin anstand.

Alles halb so wild, nach der Begrüßung nahmen wir Platz und gönnten uns eine Tasse

Kaffee. Dann begann ich meine Mappe zu öffnen um meine Notizen vorzulegen und zu

besprechen. Fünf Brennpunkte hatte ich erarbeitet und vorgetragen.

5 Punkte : ( Bild 2 )

1. Bahnübergang ( Glückaufschranke ), meine Frage lautete: Herr Bürgermeister, wie würden sie sich hier als Radfahrer einordnen um zum Bahnhof / Aldi zufahren. Er antwortete das dort vor der Schranke zwei Spuren sind und er mit dem Rad auf der linken Linksabiegerspur einordnen würde.Worauf ich antwortete das ich es zwar auch so sehen würde es mir aber zu riskant sei. Darauf sagte es dann wohl das da eh eine komplette Veränderung geplant seih.

2. Mit dem Rad aus der City nach Elten / Kleve : Da sagte ich es wäre schön wenn die Absenkung Auffahrt zum Radweg direkt gegenüber der Straße wäre. Das hat er sich notiert und werde es prüfen was dort gemacht werden muß / kann.

3. Dechant Sprünkenstraße ( Katjes, Kreuzungsbereich Weseler Straße ) Dort ist der Bürgersteig so breit das man auch einen Radweg integrieren könnte. Wäre die Beierdorfer Straße und der Ampel /

Kreuzungsbereich für Radfahrer entschärft.

4.Kreuzungsbereich Speelberger / Weselerstr. Für Radfahrer und Fußgänger beim überqueren der Weselerstr. ein nicht ganz ungefährlicher Schritt.

5. Da der Radweg ab Schranke nur bis zur Einmündung Menonitenstraße links befahren werden darf und dort eine Straßenquerung besteht sollte man das auch mit einem Schild anzeigen.

Wir haben jeden Punkt durchgesprochen und unser Bürgermeister Peter Hinze nahm auch Papier und Schreiber und machte sich Notitzen. Dann hatte ich auch noch ein Paar Vorschläge zum Allgemeinen Verkehr.

Ja es war ein interessantes Treffen, dass nenne ich echt Bürgernähe!

Hiermit meinen Dank an den Bürgermeister Peter Hinze für sein offenes Ohr und ich

würde mich freuen wenn ich etwas für die Emmerichr Radfahrer – Mitbürger erreichen konnte.

Bild und Text, © by Henry S. Emmerich a. Rh.