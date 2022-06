Um Radfahrer in Emmerich zu unterstützen, hat die Stadt im Stadtgebiet vier Banner aufgehängt. Diese Banner weisen auf die seit April 2020 geltenden Regelungen des § 5 Straßenverkehrsordnung hin. Dieser Paragraph regelt die Abstände, wenn Kraftfahrzeuge Radfahrerinnen und Radfahrer überholen.

Seit April sind Radfahrer besonders geschützt, aber was heißt das genau? So müssen Kraftfahrzeuge beim Überholen innerorts einen Abstand von 1,50 Meter einhalten. Außerorts vergrößert sich dieser Abstand sogar auf 2 Meter. Auf diese Regelungen weisen jetzt Banner im Stadtgebiet hin. Die Außerorts-Banner befinden sich im Moment hinter dem Schulzentrum auf der Wardstraße sowie an der Kirche in Grietherbusch. Die Innerorts-Banner befinden sich am Stadtgarten und im Bereich des Busbahnhofes. Die Banner werden dort vier Wochen verbleiben und dann an anderen Stellen im Stadtgebiet Rees aufgehängt. Übrigens: Die gegenseitige Rücksichtnahme im Straßenverkehr ist in §1 der Straßenverkehrsordnung geregelt - und die gilt für alle Verkehrsteilnehmer - selbstverständlich auch für Radfahrer.