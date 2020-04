"Tausend und eine Nacht und es hat Zoom gemacht." Mister 100.000 Volt neigt dazu, dass sich sein Fell explosionsartig vermehrt. Plötzlich schießen die weißen Locken auf dem Rücken, am Kopf und an den krummen Beinen in die Höhe und wenn er nass wird, sieht er aus, als hätte er eine Dauerwelle verpasst bekommen. Was soll seine "Julia" alias Emily von ihrem Romeo nur denken?

Mein Rüde steht vor dem Spiegel und begutachtet sich kritisch: "Frauchen, ich muss zum Friseur", ertönt es aus dem Off. "Kannst Du mal bitte einen Termin vereinbaren?" "Kein Problem", denke ich, denn unser Hunde-Coiffeur, wie es in vornehmen Kreisen heißt, kommt direkt nach Hause. Adel verpflichtet, so müssen "Queen-Mum" und er weder in einen Hundesalon, noch die heimischen vier Wände verlassen. Wenige Minuten später macht es "ping" und der Termin ist per WhatsApp bestätigt.

"Queen-Mum" schaut mich entsetzt an: "Sag nicht, der Friseur kommt?!" "Doch", entgegne ich, "Und Du bekommst auch Deinen Fassonschnitt verpasst ..." "Och, nö, ich habe Pfote, Hüfte, Knie und ..." "Schluss jetzt, Ihr kommt beide unter die Schere!"

Und dann kommt der Tag X, an dem die rote Karo-Decke das Tageslicht erblickt. Ein sicheres Anzeichen für die Vorbereitungen für den Frisiertisch, bevor der Coiffeur kommt. Oh, oh, Queen-Mum bezieht schon einmal Stellung unter dem gläsernen Couchtisch, dort kann sie alles von oben bis unten betrachten. Sicher ist sicher!

Mister 100.000 Volt versteckt sich vorsichtshalber unter den Stühlen, wohl wissend, was auf ihn zu kommt. Es klingelt, die Tür öffnet sich und da steht die Person mit der schwarzen Tasche, in der sich die "Folter-Instrumente" befinden: Schere, Kamm, Schneidemaschine, man kann es als Vierbeiner gar nicht in Worte fassen, welch unheimlicher Inhalt sich darin tummelt.

"Queen-Mum" bekommt Schnapp-Atmung ...

"Queen-Mum" bekommt nicht nur Schnapp-Atmung, sie bellt ohne Ende den Friseur an. Dumm gelaufen, denn wer so eine große Klappe hat, ist auch als erstes am Start. Schwups, ab auf die Decke, der Fassonschnitt kann beginnen. "Nein, an meine Pfoten lass ich keinen dran, also jammern", denkt sie und vollendet ihr Werk bereits, bevor man ihr auf die Pelle rückt. "Drama-Queen, wie immer", kommentiert mein Rüde ihr Verhalten. "Halt Du doch Deine Schnauze", ertönt es aus luftiger Höhe. "Na, na", gehe ich dazwischen, "bitte lieb sein!" Lieb sein? Das sieht die Hündin aber ganz anders. Es wird gejammert, gebellt, die alten Zähne gezeigt und auch Opi mitleidserregend herbeigesehnt ... Es hilft jedoch nichts, die Haare kommen ab. Nach rund einer Stunde sieht Queen-Mum wie der Hochadel aus, getreu dem Slogan: "Aufstehen, Krönchen richten und weiter machen." Huldvoll verlässt sie den Frisiertisch und zeigt sich Opi, der draußen auf sie wartet und sie auch gleich verzückt anschaut. "Schönes Mädchen", hach, das tut gut ...

Nun ist Mister 100.000 Volt an der Reihe, der fortan zu "Mister Ampere" mutiert: Mit seinen großen Knopfaugen schaut er den Friseur und vor allem die Schere an. Schnipp, schnapp, Haare ab. Und da kommt einiges runter. Da der Coiffeur sehr penibel ist, wird von allen Seiten geguckt. Hier noch ein Zentimeterchen ab, da noch einmal eine Locke gekürzt, nach rund 90 Minuten ist auch diese Werk vollbracht. Ein Blick in den Spiegel zeigt: Aus alt mach neu, ich habe einen komplett neuen Hund. "Du siehst ja fast wie ein Welpe aus", kommentiere ich die neue Frisur. "Ja, ist stylisch, ne?" Über mangelndes Selbstbewußtsein muss ich mir bei meinem Rüden keine Sorgen machen. "Jep!"

"Was wohl meine Julia morgen sagen wird?" Queen-Mum verdreht die Augen: "Boahhhh!"