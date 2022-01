RUHRGEBIET:

E S S E N

im späteren FRÜHLING, genauer, Ende MAI 2021

im NORD-Westen von ESSEN, meiner HEIMAT

SCHLOSS BORBECK

und drum herum´

WARTEN auf den beginnenden FRÜHLING

auf den neuen Frühling, in diesem Jahr, in 2022

Seit Wochen, ja, sogar MONATEN bemühe ich mich, die noch unfertigen TEXTE aus meinem "ENTWÜRFE-Ordner" hier im Lokalkompass ein wenig zu leeren: Dabei aber, stelle ich dann immer wieder fest, dass wirklich sehr alte Artikel-ideen dabei sind und, natürlich, auch neue hinzugekommen sind.

Warum da immer noch so viel schlummert´, wo ich doch seit fast zwei Jahren gar nicht

sooo´ viele Veranstaltungen oder spannende Orte besuche wie sonst so, auch viel seltener (liebe) Menschen treffen kann, um mit ihnen gemeinsam irgendwas´zu entdecken und erstrecht keinen Urlaub unternehme, ist mir selbst ein klein wenig schleierhaft.

Man und frau´ auch ist vielleicht "ersatzweise" nun viel öfter allein, als Paar, oder nur in ganz kleinen "Gruppen" draußen in der NATUR, in den Städten, Wäldern, auf den Feldern unterwegs, spaziert um die Seen´ der Umgebung, auf Pirsch auf diversen´Hütten oder anderen Industriedenkmälern oder besucht Burgen, Zoos´und oder SCHLÖSSER ...

vorausgesetzt das Wetter spielt einigermaßen mit!

Und als wollte man unbedingt diese kleinen, oft ach-so gewöhnlichen, alltäglichen Momente krampfhaft festhalten, wird meinem Empfunden nach mehr fotographiert...

fast jede noch so scheinbar unbedeutene Kleinigkeit ...

WASSER und SCHLOSS

Nun war es in diesem Januar, in diesem neuen Jahr, schon recht regnerisch,

unbeständig, fast ungemütlich.

Nicht, dass ich was gegen den Herbst und den Winter hätte, nein,

im Gegenteil, ich mag diese Jahreszeiten sehr. Doch momentan ist auch bei mir die Sehnsucht nach ein bisschen mehr ... nun, FRÜHLINGsHAFTEN´Minuten, oder Stunden!?!

Warten auf den Frühling... die Menschen warten auf den F R Ü H L I N G !

Warten auf den tatsächlichen NEUBEGINN, wie in jedem Januar...

einfach herrlich, im Frühling :-))))

und dazu entdeckte ich eben dieser Tage

diesen noch gespeicherten Entwurf zu einem

frühlingshaften MAI-Artikelchen´...

rund um das Schloß Borbeck im Essener´ Stadtteil Borbeck halt ...

Also, vielleicht, um den FRÜHLING 2022 ein wenig zu locken,

hier was´saftig-sonnig-GRÜNES aus dem vergangenen Jahr :-)

Viel Freude beim mit spazieren :-)

------------------------------------------------------------

Text: AAT Januar 2022

Bilder: AAT MAI 2021