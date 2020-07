EBB: Auswüchse beim Grillen eindämmen

Grillen nur noch mit Toiletten und ausreichend Entsorgungsmöglichkeiten

Das ESSENER BÜRGER BÜNDNIS – FREIE WÄHLER (EBB-FW) will den hohen Standard und Erholungswert der Essener Grünflächen und Parks erhalten. Daher spricht sich die Fraktion für strengere Kontrollen beim Grillen und konsequente Anwendung der Gebührenordnung bei Müllsündern ein.

„Unsere Parks sind Klimainseln und Erholungsräume für alle Bürger. Das wollen wir erhalten. Darum sollte Grillen nur dort erlaubt sein, wo es in unmittelbarer Nähe Toilettenanlage gibt und die Müllbehälter ausreichend in Anzahl und Volumen sind. Wenn Einzelne den öffentlichen Raum und die Natur beschädigen, dann wollen wir das nicht hinnehmen. Das Ordnungsamt muss konsequent ahnden.“ äußert der ordnungspolitische Sprecher der Fraktion Wilfried Adamy sein Unverständnis über die anhaltenden Verschmutzungen in vielen Essener Parks.