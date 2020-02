Jede Serie hat ein Ende - so leider auch die der Volleyballerinnen des VC Allbau Essen. Auswärts beim BBSC Berlin gab es am vergangenen Wochenende eine deutliche 0:3-Niederlage für den Zweitligisten. Am heutigen Samstag (19 Uhr) gilt es für die Essenerinnen, sich im Heimspiel gegen den SCU Emlichheim wieder wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg zu sichern.

Und die Allbauspielerinnen können optimistisch sein. Die letzte Pleite vor dem Berlin-Spiel liegt schon einige Zeit zurück: Gegen Liga-Primus Stralsunder Wildcats, der die Tabelle der 2. Bundesliga Nord souverän mit 47 Punkten anführt, gab es auswärts Mitte Januar ebenfalls eine 0:3-Niederlage. Danach startete der VC jedoch eine Serie: Insgesamt gab es satte vier Siege in Folge gegen den VCO Berlin (3:1), DSHS SnowTrex Köln (3:2), SV Bad Laer (3:2) und BSV Ostbevern (3:1).

Im Hinspiel siegten die Essenerinnen

Gegen den BBSC war für die Essenerinnen jedoch nichts zu holen. Vor allem die beiden ersten Sätze waren dabei eine klare Angelegenheit. Der VC Allbau hatte den Berlinern wenig entgegenzusetzen. Einzig im dritten Durchgang entwickelte sich ein Spiel auf Augenhöhe - trotz einer 14:20-Führung mit dem besseren Ende für die Gastgeber, die das Duell mit 3:0 letztendlich für sich entschieden.

Am heutigen Samstag (19 Uhr) hat der VC Allbau Essen wieder die Chance, wichtige Zähler zu sammeln: Die Essenerinnen empfangen den SCU Emlichheim, der mit 25 Punkten aktuell den siebten Platz in der Tabelle belegt. Der VC liegt derzeit mit nur drei Zählern weniger auf dem zehnten Rang. Die Zuschauer erwartet mit Sicherheit ein spannendes Duell - im Hinspiel konnten sich der Aufsteiger aus Essen jedenfalls mit 3:2 durchsetzen.