In der Nacht auf Montag kehrte der VC Allbau Essen aus Berlin zurück. Allerdings brachte das Team nur mit einem Punkt aus der Hauptstadt mit (25:21, 12:25, 25:27, 25:22, 15:12). Zu wenig, um in der Tabelle zu klettern.



Dass der Essener Zweitligist durch den Punktgewinn bei RPB Berlin den Rückstand auf die Konkurrenz verkürzen konnte, ist dabei nur ein schwacher Trost. Für das Team von Trainer Marcel Werzinger wäre nämlich deutlich mehr drin gewesen.

Am kommenden Wochenende warten die nächsten beiden Auswärtsspiele auf den VC Allbau Essen. Am Samstag um 17 Uhr sind die Essener Volleyballerinnen beim Tabellenführer in Stralsund zu Gast. Am Sonntag folgt das Auswärtsspiel gegen VCO Berlin.