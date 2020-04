Der erste Neuzugang für den VC Allbau Essen steht fest: Libera Sina Bruder wechselt zur kommenden Saison zum Volleyball-Zweitligisten.



Mit dem Volleyballspielen hat Bruder vor zwölf Jahren beim TSV Hochdahl begonnen, ehe sie schließlich bei den Solingen Volleys unter Vertrag stand. Dort konnte sie in der Saison 2018/2019 den Aufstieg in die Verbandsliga feiern. In der darauffolgenden Spielzeit war Bruder in der Verbandsliga für die Solingen Volleys und in der U20 für den VC Essen-Borbeck aktiv.

"Kindheitstraum geht in Erfüllung"

Die 18-Jährige macht zurzeit ihr Abitur an der Lore-Lorentz-Schule in Düsseldorf. "Mit dem Wechsel geht ein Kindheitstraum in Erfüllung. Ich freue mich auf die neue Herausforderung", betont Bruder. Kurzfristig möchte die zukünftige Essenerin durch viel Ehrgeiz und Fleiß im Training zügig Anschluss finden und viel von den erfahrenen Mitspielern lernen. Mittel- und langfristig möchte sie ein fester Bestandteil des VC Allbau Essen werden und ihr Können unter Beweis stellen.

Bei den Essener Volleyballerinnen freut man sich über den ersten Neuzugang: "Mit Sina wechselt eine junge eifrige Spielerin zu uns. Mit ihrer positiven Art und ihrem flinken Spiel wird sie uns neuen Schwung bringen", ist sich VC-Trainer Marcel Werzinger sicher.