Shadow und der RWE – Heimspiel für Pekinesen und böse Orks

Eigentlich hat Shadow sich immer für Hunderennen, Agility und

Dressurreiten interessiert. Aber so im Alter von ungefähr 4 Jahren hat

sich das geändert. Da war dieses Heimspiel RWE gegen Wuppertal, und

einer seiner Freunde, er hieß Obama, wollte ihn mitnehmen, um ihm mal

die tolle Atmosphäre im Stadion zu zeigen. Obama war eine sportliche

Bulldogge, schon etwas älter als Shadow, und eigentlich nicht so der

Umgang, den ich mir für ihn vorgestellt hatte. Obama trug ständig

dieses Stachelhalsband, und ein rotes Tuch darunter, das sah schon

sehr speziell aus. Doch Shadow mochte ihn, und er fühlte sich wohl und

akzeptiert in seiner Gegenwart. Die beiden unternahmen sehr viel

zusammen, mal gingen sie zusammen zu Fressnapf, schauten sich die

Leckereien an, und ab und zu gab Shadow sein ganzes Taschengeld für

unnützes Zeug aus. Er ließ sich dabei sehr von Obama beeinflussen, der

ihn mit seiner aggressiven Art, seinem selbstbewussten Auftreten und

seinem Mut sehr beeindruckte. Mir gefiel das weniger, aber ich konnte

nicht viel ausrichten. Sobald ich ein böses Wort über Obama verlor,

schaltete Shadow auf Durchzug, verschwand in seinem Körbchen und

schmollte.

An einen Dienstag im Juli bekam ich dann zum ersten Mal einen Anruf

vom Ordnungsamt. Man hätte ihn und Obama im Fressnapf beim Stehlen

erwischt. Er hätte einen Ochsenziemer in seiner Hose versteckt, und

wollte ohne zu bezahlen an der Kasse vorbei, während Obama draußen

wartete und Schmiere stand. Ich fiel aus allen Wolken, sowas hätte ich

niemals gedacht, er war doch immer so ein lieber Welpe, und schon früh

hatte ich ihm der Unterschied zwischen Gut und Böse erklärt. Aber

dieser Obama hatte einen wirklich schlechten Einfluss auf ihn. Der kam

aus zerrütteten Verhältnissen, die Mutter war Frolic-Abhängig, der

Vater ne kleine Altendorfer Rotlichtgröße, fast nie zu Hause, und

wenn, dann wurde gezockt und getrunken. Keine schöne Kindheit. Also

verbrachte Obama die meiste Zeit draußen, ohne Leine, und schlug sich

mehr schlecht als recht durchs Leben.

Shadow war sich keiner Schuld bewusst, schließlich wäre es eine

Mutprobe gewesen, um in den Fanclub eintreten zu können. Ich wusste

erst gar nicht, wovon er redete. Der „Fanclub“ war eine Gruppe von

Rot-Weiß-Fans, die sich „Rot Beisst Essen“ nannte. Alles Hunde vom

Kaliber Obama, ohne Job, und ohne Perspektive. Überwiegend Bulldoggen,

weshalb man sie auch Bulligans nannte, und die meiste Zeit lungerten

sie vor der Fleischerei Schmidt ab, tranken Red Bull, und pöbelten die

Kunden an. Der Metzgermeister hatte sich schon öfter beim Ordnungsamt

beschwert, aber denen waren die Hände gebunden. Außer ein paar

Platzverweisen konnte man nicht viel ausrichten. Am nächsten Tag waren

sie wieder da, und das Theater ging von vorne los. Und auch im

Stadtteil waren sie gefürchtet und unbeliebt. Jeden Donnerstag

spazierten sie durch Altendorf, wollten Präsenz zeigen, und den

Stadtteil wieder „sicherer“ machen. Die Spaziergänge der „Altendorfer

Bulls“ waren gefürchtet, eine Gruppe von 10-20 Bulldoggen, dazu ein

paar Schäferhunde, der ein oder andere Labrador, und auch ein

Dalmatiner war oft dabei. Keine Ahnung wie der dahin kam. Sie

spazierten generell ohne Leine und Begleitung, kläfften wild rum, und

verrichteten ihr Geschäft auf dem Gehweg. Natürlich hatte keiner einen

Kotbeutel dabei, die waren verpönt. Das ging wochenlang so, und die

Hunde der Umgebung waren so genervt davon, dass sie sogar dagegen

demonstrierten. Schließich würde das ein total schlechtes Bild auf den

Stadtteil und die friedliebenden Hunde darin werfen. So kam es

regelmäßig zu Aufeinandertreffen von den Altendorfer Bulls und den

Demonstranten der Bewegung „Leinenzwang“. Und Shadow mittendrin.

Das Heimspiel der Rot Weißen gegen Wuppertal war an einem Sonntag.

„Ein Spitzenspiel“ kläffte Obama, und er kam schon am frühen Morgen,

um Shadow abzuholen. Man würde sich in der hiesigen Vereinskneipe

„Bull 7“ treffen, um sich auf das Spiel einzustimmen. Ich bemerkte

sofort, dass Obama schon angetrunken war. Er hatte glasige Augen, und

sein Bellen war rau. Shadow war aufgeregt, er hatte seine Kutte

angezogen, den Schal umgehängt, und einen Rucksack auf. Ich hörte das

klappern der Dosen darin. „Trink nicht soviel“ gab ich ihm mit auf den

Weg, doch er schmiss die Hundeklappe hinter sich zu, und verschwand

ohne Verabschiedung. In der Kneipe ging es wohl sofort hoch her. Man

trank und rauchte, schmetterte Lieder, und brachte sich so immer mehr

in Stimmung, und auch in Rage. Shadow gefiel der starke Zusammenhalt

der ganzen Truppe, und er fühlte sich akzeptiert und verstanden. „Kot

und Hass dem WSV“ skandierte er im Kollektiv, und je mehr er trank,

desto aggressiver wurde seine Stimmung, aufgeheizt von den vielen

Schlachtrufen der anderen. „Wuppertal – Tassoqual“ oder „Essner Köter

stark und blau – Auf die Fresse WSV“!

Nachdem man sich stundenlang aufgeheizt hatte, ging es gemeinsam zum

Bahnhof. Das Ordnungsamt hatte extra eine Hundertschaft aus Fischlaken

angefordert, um die Lage zu kontrollieren. Hundemarken wurden

kontrolliert, und allzu betrunkene und aggressive Fans wurden

aussortiert und zur Ausnüchterung in einen Zwinger verfrachtet, doch

die meisten schafften es ins Stadion. Er stand mitten im Fanblock der

harten Bulligans, und fühlte sich stark und selbstbewusst, man

lieferte sich Sprech-Gebelle mit den gegnerischen Hunden, und

skandierte lautstark die üblichen Hass-Tiraden. Obama war besonders

aggressiv, fletschte oft die Zähne, er knurrte wild springend herum,

und sein Speichel lief ihm an den Lefzen herunter. Und er wollte mehr,

mehr trinken. Er schnappte sich Shadow, um noch mehr Red Bull zu

holen.

Angekommen an der Bude vor dem Stadion bestellte er noch mehr, viel

mehr. „Ne Halbzeit is lang“ bemerkte er. Aber er bemerkte auch diesen

kleinen Pekinesen, der neben ihm stand, und eine WSV-Kutte trug. „Na,

haste Dich verlaufen Du Mistköter?“ blaffte er ihn an. Doch der

Pekinese beachtete ihn nicht. „Ich hab dich was gefragt

Zwergpinscher!“ Der Pekinese schaute ihn nur kurz an, und bemerkte,

dass er zwar klein, aber weit entfernt von einem Zwergpinscher wäre.

Dann drehte er sich um, und dabei stieß er Obamas Red-Bull-Dose um,

die ergoss sich über seine Kutte. Obama war außer sich vor Wut, er

fing unkontrolliert an zu Kläffen, seine Augen wirkten fast schwarz,

waren riesengroß, und mit gefletschten Zähnen ging er auf den kleinen

Hund los, packte ihn im Nacken, und wirbelte ihn durch die Luft. Der

Pekinese prallte auf den Boden, und wimmerte schmerzvoll, Blut floss

aus der Wunde, die Obama ihm zugefügt hatte. Shadow war wie gelähmt,

seine Beine zitterten, und sein Herz pochte wild. „Los, gib ihm den

Rest“ hörte er Obama kläffen, „zeig, dass Du einer von uns bist

Shadow!“

Shadow war bewegungslos, Gedanken schossen ihm durch den Kopf. Damals

war er Kotfinder, und zusammen mit anderen jungen Rüden ging er durch

die Stadtteile, und beseitigte Kotbeutel und Hinterlassenschaften, die

verantwortungslose Herrchen und Frauchen einfach in der schönen Natur

hatten liegen lassen. Sein bester Freund damals war ein kleiner

Pekinese, sie waren unzertrennlich, teilten sich einen Fressnapf, und

sprangen zusammen durch Pfützen, jaulten zusammen in der Disco zu „Who

let the dogs out“. Sein bester Freund damals hieß „Hobbit“, weil sein

Frauchen so auf „Herr der Ringe“ stand. Hobbit war ein total

intelligenter und friedvoller junger Rüde. Damals war Shadow

fasziniert von der Art, wie Hobbit mit Konflikten umging. Sobald er

auf einen aggressiven Rüden traf, legte er sich auf den Rücken, und

zeigte diesem seine Unterwürfigkeit. Shadow verstand das erst nicht,

und fragte oft, warum er sich nicht wehren würde, schließlich könne

man sich ja nicht alles gefallen lassen. Doch Hobbit war anderer

Meinung. Er erklärte ihm, dass er durchaus gelernt hätte, sich zu

wehren, aber dass Gewalt keine Lösung wäre. „Wenn Du Deinen Verstand

benutzt“ sah er ihn an, „dann wirst Du sehen, dass Gewalt nur

Gegengewalt erzeugt“! Shadow war verwirrt, schließlich müsse man sich

doch irgendwie gegen solche Machos und Idioten wehren! Doch Hobbit

winkte ab. „Der Idiot wärst Du, wenn Du einen Kampf provozieren

würdest! Es ist doch viel intelligenter, wenn Du dem Angreifer im

Glauben lässt, dass er stärker ist“ erklärte er. „Wenn Du Dich auf

eine Beißerei einlassen würdest, dann wärst Du doch genau so dumm wie

Dein Gegenüber!“ bemerkte er noch. „Du bist ein guter Hund Shadow,

benutz Deinen Verstand, nicht Dein Gebiss“!

Shadow merkte, wie sein Herz immer wilder pochte, er fühlte wie sich

seine Nackenhaare sträubten, während Obama ihn immer noch wild

ankläffte, ihn aufforderte, dem kleinen, verletzten Hund den Rest zu

geben. Dieser sah ihn verzweifelt an, während er auf dem Rücken lag,

und er zeigte Shadow seine Unterwürfigkeit, während er zitterte und

blutete.

Shadow und der kleine verletzte Pekinese waren von da an beste

Freunde. Man sah sie noch oft durch Pfützen springen und durch

Gebüsche huschen, immer auf der Suche nach achtlos weggeworfenen

Kotbeuteln. Noch oft redeten sie von der Begegnung am Getränkenapf

hinterm Stadion, und wie Shadow sich dann schützend auf ihn warf, und

sich dann ebenfalls auf den Rücken legte, so wie es die umliegenden

Hunde dann auch taten. Davon war Obama dann völlig verwirrt, und er

verschwand wieder in der dunklen Menge der kläffenden Bulldogen im

Stadion. Shadow hatte nie mehr etwas von ihm gehört, man munkelt, dass

er betrunken unter die Räder gekommen wäre, doch Shadow erfuhr, dass

er einfach nur an den Falschen geraten war in seiner aggressiven Art,

der hatte sich dann nicht auf den Rücken gelegt, sondern auf Obama,

der hatte das nicht überlebt.

Der kleine verletzte Pekinese brachte Shadow wieder auf den richtigen

Weg, gemeinsam gingen sie auf anderen Wegen, bevor der kleine sich

dann verliebte, Welpen zeugte, und in eine andere Stadt zog.

Doch noch heute kuschelt sich Shadow an mich, wenn ich mal wieder „Der Herr der Ringe“ schaue, und er legt sich auf den Rücken, lässt sich kraulen,

während der kleine Hobbit im Film gegen böse Monster und gewaltige

Orks kämpft…ganz ohne beißen.

#GegenGewalt