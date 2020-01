Box Club Vogelheim - Meistermacher aus Essen

Das Niveau ist hoch

Boxen hat in Essen-Vogelheim eine lange Tradition, bereits 1962 entwickelte sich die erste Boxabteilung im Schatten des Stadions an der Hafenstraße (später Georg-Melches-Stadion).

Über die vielen Jahrzehnte gab es Zusammenschlüsse mehrerer Vereine, Namensänderungen, oder auch Neugründungen.

Die Namensgebung sollte jedoch das einzig unbeständige sein, denn boxen kann man in Vogelheim bis heute auf hohem Niveau.

Boxer-Familie

Der heutige 1. Vorsitzende und Trainer Alexander Müller konnte schon einige Meisterschaften in Deutschland, wie auch Internationale Erfolge zu seiner aktiven Zeit feiern.

Die Familie Müller darf man ohne falsche Scham als Boxer-Familie bezeichnen, denn auch die heute schon erwachsenen Kinder Eduard Müller (2x Deutscher Meister), und Elvira Müller (6x Deutsche Meisterin), sind als Trainer wie auch als Geschäftsführerin im Verein Aktiv.

Jugendarbeit als tragende Säule

Die Trainer des Vereins sind fachmännisch vom Deutschen Boxverband ausgebildet, und besitzen B- wie C-Lizenzen.

Im Nachwuchsbereich ist Hakan Mercan nicht mehr wegzudenken.

Ebenfalls im eigenen Verein über viele Jahre ausgebildet, ist er nun eine tragende Säule bei den jüngsten Boxern und Boxerinnen im Stall.

Im Jugendsport wird die Grundlage für den späteren Erfolg gelegt, und dies kann sich in Vogelheim sehen lassen.

Die Jungboxer holen regelmäßig Kreismeisterschaften, wie auch Erfolge im eigenen Bundesland und darüber hinaus.

Erfolgreiche Namen

Somit konnte auch der aktuell erfolgreiche Essener Profiboxer Patrick Korte, schon in jungen Jahren mit und für den Box Club Vogelheim Medaillen gewinnen.

Aber dies ist nur ein aktuell bekannter Name von vielen erfolgreichen Boxern beim BC Vogelheim.

Innovativ und modern

Doch auch weitere Trainer wie Verantwortliche geben jede Woche im Jahr ihr bestes um alles für den Verein und ihre Mitglieder raus zu holen und möglich zu machen.

Somit gibt es viele Angebote wie Frauenboxen für Anfängerinnen und Fortgeschrittene oder ein erweitertes Angebot für Beginner im höheren Alter um sich fit zu halten.

Der BC Vogelheim ist innovativ und modern, geht mit der Zeit, und lehrt einem das traditionelle olympische Boxen.