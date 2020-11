Als "Kaufhaus für Lebensmittel Karl Albrecht" begann im Frühjahr 1919 die Erfolgsgeschichte der Familie Albrecht in der Huestraße im Essener Stadtteil Schonnebeck.

Heute am Samstag den 28. November 2020 um 16:00 Uhr schloss nach über 100 Jahren dieser allererste Aldi Laden.

Zahlreich Schaulustige und die Presse, fanden sich schon vor 16:00 Uhr in der Huestraße ein.

Sie alle wollten miterleben, wenn hier die letzten Kunden die Fiale verlassen.

Genrationen haben sich hier viele Jahrzehnte mit Lebensmittel und anderen Waren versorgt.

Mit etwas Wehmut winken die Mitarbeiter zum Abschied den Schaulustigen auf der Straße zu, die sich spontan mit lauten Rufen und Beifall für die vielen Jahre bedanken.

Nur einen Katzensprung entfernt eröffnet nun am 10. Dezember der neue Aldi in der Saatbruchstraße.

Doch die Erinnerung bleibt.

So sollen im neuen Laden Fotos und Texte an den alten Aldi erinnern,

Außerdem übernimmt er die historische Ladennummer "VS 1".