Er stand mit Al di Meola und seinem Vorbild, der spanischen Legende Paco de Lucia, auf der Bühne, zählt John McLaughlin, der ihn hinter der Bühne mit einigen Tipps versorgte, zu seinen Ratgebern, wirkt weltweit auf großen Bühnen und könnte monatelange Tourneen allein in den USA absolvieren. Wer denkt an dieser Stelle nicht an die legendäre Aufnahme „Friday Night in San Francisco“ und man fragt sich natürlich, was könnte der Gitarrist Rafael Cortés darüber hinaus eigentlich noch erreichen.

Erstaunlich angesichts von Erfolg und Karriere ist im Gegensatz dazu seine Verwurzelung in ein Stadtviertel, in dem er zur Schule ging und im Alter von zehn Jahren sein erstes Konzert in der Zeche Carl gegeben hat. Dabei waren seine Schulnoten im Fach Musik eher als mäßig zu bezeichnen. Doch als sich seine Musiklehrerin einmal - im Beisein seiner Eltern - von den instrumentalen Fähigkeiten (Geige, Klavier, Gitarre) ihres Schülers Rafael überzeugen konnte, war bezüglich ihrer Reaktion das Adjektiv „sprachlos“ angemessen. Es dürfte nachvollziehbar sein, dass sich überqualifizierte Jugendliche und kleine Genies im gewöhnlichen Unterricht eher langweilen. So verließ sich Rafael Cortés lieber auf seinen Instinkt, was denn wohl als nächster Schritt für seine Fortentwicklung wichtig sei.

Rafael Cortés ist sowohl Essener wie auch Andalusier durch und durch. Dafür verantwortlich ist eine Vita, wie sie typisch ist für Migrantenkinder der Sechzigerjahre. Sein Vater stammt aus einem Gitano-Klan in Granada, seine Mutter aus Nordspanien. Die Talente des kleinen Rafael werden von seinen Verwandten bei den häufigen Besuchen in Granada schnell erkannt und an Tipps, was denn sinnvollerweise zu üben sei, hat es nicht gefehlt. In Granada saß Rafael an der Quelle, wird doch dort doch ein Flamenco gepflegt, der sich durch orale Tradition noch in einer sehr puren Form erhalten hat. Und genau hier setzt das Konzert im Rahmen der Spanischen Woche vom 21.03. bis 29.03. im großen Saal des KD11/13 an, das zusätzlich vom deinKult Café und vom spanischen Elternverein, der sein fünfzigjähriges Bestehen feiert, veranstaltet wird.

KD 11/13, Karl-Denkhaus-Straße 13, 45329 Essen,

0201 8909130

(neben dem Allee-Center)

Vorverkauf 22€; Abendkasse 27€

Café Dein Kult im KD 11/13

Weltladen von dienstags bis samstags 10 - 13 Uhr, 0201 8378988,

Ticketshop Galeria Kaufhof - Kettwiger Straße 1a