Weihnachten ist das Fest, an dem Gemeindeglieder so gerne und so zahlreich teilnehmen, wie an keinem anderen kirchlichen Hochfest. Darum führte das Presbyterium der Evangelischen Kirchengemeinde Essen-Überruhr in einer Sondersitzung eine wichtige Diskussion und kam zu einem verantwortungsvollen Entschluss: Wir machen eine Gottesdienstpause bis zum 10. Januar 2021.

Die Zahlen an mit Covid-19 Infizierten und Erkrankten, die Zahl von schwer Erkrankten, die intensiv medizinisch betreut werden müssen und die Zahl von Toten steigen in den letzten Wochen und Tagen steil an. Krankenhäuser geraten inzwischen an die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit. Darum hat die Politik drastische Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie beschlossen. Das Land NRW hat den Beschlüssen in einer neuen Coronaschutzverordnung rechtliche Form gegeben. Der Kern aller Maßnahmen ist, Kontakte und Begegnungen von Menschen massiv zu reduzieren und, wo immer möglich, darauf zu verzichten.

Weihnachten in der Tüte

„Die Religionsfreiheit, die nach Art. 4 grundgesetzlich geschützt ist, erlaubt dennoch die Feier von Gottesdiensten. Obwohl sich das Schutzkonzept für Gottesdienste in der Stephanuskirche in den letzten Wochen bewährt hat, hält das Presbyterium der Kirchengemeinde es angesichts der Pandemiesituation für ein Gebot der Vernunft, auf Gottesdienste zu verzichten, um Menschen nicht zu gefährden. Darin erkennen wir, im Respekt vor den Entscheidungen anderer Kirchengemeinden, unseren Auftrag, der Liebe Gottes zu den Menschen zu entsprechen“, fasst der Vorsitzende des Presbyteriums, Pfarrer Markus Pein, das einstimmige Votum des Gremiums zusammen. Die Entscheidung fiel den Mitgliedern des Presbyteriums nicht leicht, aber es steht fest: in der Stephanuskirche werden ab sofort keine Gottesdienste mehr stattfinden. Dieser Beschluss gilt voraussichtlich bis zum 10. Januar 2021.

Das Presbyterium lädt stattdessen dazu ein, dass Gemeindeglieder Gottesdienste bei sich zu Hause feiern. Dazu werden die Gottesdienste für Heilig Abend und die Weihnachtstage aufgezeichnet und im Internet zur Verfügung gestellt. Das gleiche gilt für die übrigen Gottesdienste im genannten Zeitraum. „Für die Feier des Heilig-Abend-Gottesdienstes halten wir etwas Besonderes bereit: Weihnachten in der Tüte. Diese kann gratis im Gemeindehaus oder bei Pfarrer Pein abgeholt werden. Darin befinden sich ein Heft mit einer Anleitung zur gottesdienstlichen Feier zuhause, Liedblätter und einige Überraschungen“, führt Markus Pein weiter aus.

Kirche ist Weihnachten geöffnet

Außerdem ist geplant, dass die Stephanuskirche an Heilig Abend in der Zeit von 13.00 bis 17.00 Uhr und am 1. Weihnachtstag von 10.00 bis 12.00 Uhr für die persönliche Andacht und das private Gebet geöffnet sein wird. Die Zahl der Besuchenden, die sich zeitgleich in der Kirche aufhalten dürfen, ist auf maximal 10 Personen begrenzt.

„Bei allen Schwierigkeiten: Gott kommt in die Welt und kommt zu uns Menschen, es wird Weihnachten - auch in diesem Jahr!“, so die Überzeugung von Pfarrer Volker Stamm, der in diesen nicht ganz einfachen Zeiten sein Pfarramt in Überruhr vor wenigen Wochen antrat.

Weitere Informationen: www.kirche.ruhr