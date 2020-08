Auf dem Leinpfad nach Hattingen fallen mir tatsächlich 2 Strophen des Hattinger Heimatliedes ein. Was mir allerdings fehlt, ist die passende Melodie zum Text.

Stolz vom Berg an alten Pfaden

grüßen Burgen weit ins Land.

Lieblich an den Ruhrgestaden,

Hügelketten grün am Rand,

liegt der malerische Platz.

Hattingen hat`s, Hattingen hat`s!

Wer in Gassen hier, in queren,

zwischen Fachwerk bummeln geht,

um gemütlich einzukehren,

wird ganz seltsam angeweht

von dem heimeligen Platz.

Hattingen hat`s, Hattingen hat`s!