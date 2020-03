In diesen Zeiten...

...tut jeder Augenblick in der Natur unserer Seele und unserer Gesundheit gut, erfreuen wir uns am Hauch des Frühlings, der heute zu spüren war und hoffentlich ab Sonntag uns wenigstens die Freude an der Sonne, der kommenden Wärme bei all den anderen trüben Nachrichten und Aussichten erhalten kann...die Gesundheit ist halt unser höchstes Gut, sie ist sicherlich aller Anstrengungen wert. Bleibt gesund!