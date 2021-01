Vorstand und Kuratorium der Bürgerschaft Kupferdreh rufen auf, an das Tragen der Maske ebenso zu denken, wie an das Abstandhalten:

"Gleichzeitig müssen wir aber auch an unseren Einzelhandel, unsere Gastronomie und unsere Dienstleistungsgeschäfte in unserem Stadtteil denken – sie alle sind und bleiben für uns so wichtig und dürfen nicht wegbrechen. Deshalb sollte jeder von uns die Möglichkeiten wahrnehmen und die in Kupferdreh gemachten Angebote wie Bestellungen (online oder per Telefon), den Lieferservice oder das Selbstabholen unbedingt nutzen. Wir in Kupferdreh, wir stehen zueinander."