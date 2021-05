Das Gymnasium Essen-Überruhr konnte bei der Sparda Spendenwahl in diesem Jahr ein Preisgeld in Höhe von 2.000 Euro gewinnen, welches nun in das Projekt "Makerspace" fließt.

Der Oberstufen-Projektkurs „Digitalisierung“ am GEÜ gründet derzeit den "Makerspace". Hierbei handelt es sich um ein kreatives Zentrum für alle Jahrgangsstufen, das den Austausch über innovative Ideen, zum Beispiel wie in der Schule (gerade in Zeiten von Distance-Learning und Homeschooling) digitale Vorhaben vorangetrieben und umgesetzt werden können, ermöglicht.

Angeleitet durch engagierte Lehrer können Videos gedreht, 3D-Projekte modelliert und naturwissenschaftliche Projekte entwickelt und erprobt werden. So werden beispielsweise Physik- oder Chemieexperimente als Tutorials, d. h. als digitale Lernprogramme, entwickelt, gefilmt und den Mitschülern als selbstgemachte Lernvideos zur Verfügung gestellt. Somit kann mit dem Preisgeld die digitale Ausstattung der Schule weiter vergrößert werden.