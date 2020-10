Der CDU-Ortsverband in Überruhr lädt am Freitag, 30. Oktober, zur nächsten Bürgersprechstunde ein. Dabei stehen unter anderem der neu gewählte Ratsherr Thomas Ziegler, die neu gewählten Mitglieder der Bezirksvertretung Ruhrhalbinsel Andreas Steinmetz und Enno Schmischke sowie weitere Mitglieder des Vorstandes für Fragen und Anregungen bereit.

Von 15 bis 17 Uhr können sich interessierte Bürgerinnen und Bürger am Schaffelhofer Weg/ Ecke Eskenshof an der Befragung "Wo drückt der Schuh?" beteiligen. Dabei sollen alle Anregungen, Verbesserungsvorschläge sowie Kritik visuell gesammelt, und im Anschluss durch den Vorstand ausgewertet werden.

Ideen für Überruhr weiterentwickeln

„Wir wollen die Leute vor Ort zu Wort kommen lassen und mit ihnen gemeinsam unsere Ideen für Überruhr weiterentwickeln. So können wir garantieren, dass diese maßgeschneidert für unseren Stadtteil werden“, so Thomas Ziegler, Vorsitzender der CDU in Überruhr.

„Den Ort für unsere Bürgersprechstunde haben wir nach den kritischen Berichterstattungen der vergangenen Wochen bewusst gewählt. Dabei wollen wir von den Menschen vor Ort wissen, ob sie es hier ähnlich dramatisch empfinden, oder ob man sich hier trotzdem wohlfühlen kann, und wenn nicht – was sich ändern muss“, so Ziegler weiter.

Während der Sprechstunde gilt für alle Beteiligten das Abstandsgebot von 1,50 Metern. Das Tragen einer Maske wird vorausgesetzt.