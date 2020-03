Im Zuge der Arbeiten der Stadt Essen für den Kreisverkehr in Burgaltendorf, steht dem Verkehr in der nächsten Bauphase auf der Mölleneystraße und der Alten Hauptstraße für beide Fahrtrichtungen nur eine Fahrspur zur Verfügung. Der Gehweg sowie Teile der Fahrbahn werden an die neue Straßenführung angepasst.

Im ersten Schritt werden die Leitungen der Versorger – unter anderem Westnetz, Telekom und Beleuchtung – in einen neuen Mediengraben verlegt, bevor die Pflaster- und Asphaltarbeiten durchgeführt werden können. Dafür muss der Verkehr im gesamten Einmündungsbereich mit einer Baustellenampel geregelt werden.

Fußgängern steht weiterhin auf einer Seite der Gehweg zur Verfügung. Radfahrer können mit entsprechender Vorsicht unter Beachtung der Baustellenampel die Fahrbahn weiter nutzen.

Die Verkehrsführung wird während der geplanten Bauzeit, bis voraussichtlich Frühjahr 2022, dem jeweiligen Baufortschritt angepasst. Das Amt für Straßen und Verkehr der Stadt Essen und die Baubeteiligten bemühen sich, eventuelle Behinderungen der Anlieger so gering wie möglich zu halten. Es wird jedoch um Verständnis gebeten, dass gewisse Beeinträchtigungen unvermeidbar sind. Über die weiteren Bauabschnitte wird rechtzeitig informiert.

Das Amt für Straßen und Verkehr wird darüber hinaus die für den 10. März geplante Bürgerinformation zur Baustelle nachholen, sobald öffentliche Versammlungen wieder möglich sind. Dies musste aufgrund der Corona-Epidemie abgesagt werden.