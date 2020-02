Nachdem in der vergangenen Woche Grün- Weiss Heisingen eine bittere 2:4 Heimniederlage gegen Verfolger FC Falken in der Fußballfreizeitliga Essen Gruppe 2 hinnehmen musste konnte man die Partie gegen die SG Stoppenberg Am Hallo heute gewinnen. In einer kampfbetonten Partie war es Timo Wystrach, der nicht nur die Leitung und Aufstellung der Mannschaft für den derzeit erkrankten Coach R. Schmidt übernimmt, sondern auch zum 1:0 in der 9. Minute für die Grün Weissen traf. Die Falken konnten in der 63. Minute zwar ausgleichen, jedoch traf erneut Wystrach in der 83. Minute nach schöner Vorarbeit von Pascal Kindt zum letztendlich verdienten 2:1 Siegtreffer.

Die Heisinger, die derzeit einige verletzungsbedingte Ausfälle zu verkraften haben, mussten heute nach gut 15 Minuten auch noch auf den erfahrenen Thomas Wiegand verzichten, der verletzt den Platz verließ. GWH bleibt nach dem Sieg Tabellenführer in Gruppe 2 und das mit 3 Punkten Vorsprung vor Borussia Borbeck.

