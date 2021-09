Zweites Spiel - erster Sieg! Die männliche U14 kehrte in der Feldhockey-Verbandsliga mit einem überzeugenden und verdienten 4:0-Erfolg von ihrem Auswärtstrip bei Eintracht Dortmund zurück. Eine Woche nach der unglücklichen 0:2-Heimniederlage gegen den RHTC Rheine belohnte sich das Team von Ole Lievertz und Leander Wurm diesmal für eine engagierte und konzentrierte Vorstellung. Die Tore zum deutlichen Sieg erzielten Emil Flocke (3) und Paul Flocke. In der Tabelle kletterte die Elf vom Eisenhammer auf Platz drei. Das nächste Duell steht bereits am kommenden Mittwoch (15.09.) an. Dann kommt es um 18 Uhr am Uhlenkrug zum Lokalderby gegen Schwarz-Weiß Essen. Das Foto zeigt das siegreiche Team nach dem Erfolg im neu eröffneten Dortmunder Eintracht-Stadion mit dem Trainerduo Leander und Ole.

Die weibliche U12 hat ihr erstes Etappenziel in der Verbandsliga souverän erreicht. Das Team von Linn und Stefan setzte sich auch im dritten Gruppenspiel deutlich durch und qualifizierte sich als verlustpunktfreier Spitzenreiter für das Viertelfinale. Beim Bochumer HV kamen die Kupferdreherinnen zu einem nie gefährdeten 10:0-Erfolg. Auf dem ungewohnten Bochumer Naturrasen zeigten die Essener Mädchen eine tadellose Leistung und fuhren verdient drei Punkte ein. Torfrau Nika sprang für die verhinderte etatmäßige Torhüterin Sophia ein und zeigte eine fehlerfreie Partie. Der HTC überzeugte sowohl durch eine stabile Defensive als auch eine konsequente Chancenverwertung. So teilten sich die zehn Treffer fast auf den gesamten Kupferdreher Kader auf. Im Viertelfinale wartet am 26. September voraussichtlich der THC Münster, der sich in der Westfalengruppe gegen Dortmund und Bielefeld durchsetzen konnte.