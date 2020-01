Unter dem Motto „Neue Wege Gehen" gründete Egon Schulz eine kombinierte Wander-und Radgruppe ohne Motorunterstützung.

"Mittlerweile fahren fast 100 Prozent meiner Radfreunde mit Motor und da ich gerne wandere und noch rüstig bin zum Radfahren ohne Motor, kam ich auf die Initiative zur Neugründung", so der passionierte Sportler. Bevorzugt werden Wander-Steige wie der Neandersteig, Baldeneysteig und ähnlich gelagerte Wanderstrecken.

Angedacht sind ein- bis zweimalige monatliche Termine nach vorheriger Abstimmung je nach Wetterlage. Ein gemeinsames Kaffeetrinken soll dem Kennenlernen beitragen. Das erste Treffen findet am 17. Januar statt.

Interessierte sportliche Jungsenioren können sich unverbindlich per Email an: egon.schultz@online.de wenden.