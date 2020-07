Zu einer satzungsgemäßen, außerordentlichen "Mitgliederversammlung in Corona-Zeiten" lädt der MGV Sängerbund Essen Überruhr am 21. Juli 2020 um 19.00 Uhr in den großen Saal des "BürgerTreff Ruhrhalbinsel", Nockwinkel 64, 45277 Essen alle Sänger, die Chorleitung und Fördermitglieder herzlich ein.

Auf der Tagesordnung steht der Rückblick auf das Vereinsgeschehen seit Ausbruch der Corona Pandemie, sowie die Vorstellung eines Konzeptes zur Wiederaufnahme eines geregelten Probenbetriebes unter Berücksichtigung der aktuellen Vorgaben des Chorverbandes NRW und der Landesregierung NRW.

Ferner werden Möglichkeiten zur Durchführung von Veranstaltungen im 2. Halbjahr 2020 eruiert. Zu allen Punkten wird eine Aussprache durchgeführt.

Anprobe der neuen Vereinsbekleidung

Bereits ab 18:00 Uhr erfolgt eine Anprobe der neuen Vereinsbekleidung für die aktiven Mitglieder des Chores.

Da für die Durchführung der Mitgliederversammlung sämtliche Sicherheitsmaßnahmen gegen Corona getroffen werden sollen, bittet der Vorstand: