Es gibt Menschen, die sofort die Aufmerksamkeit auf sich ziehen, sobald sie einen Raum betreten. Es ist ihre Ausstrahlung, ihr einnehmendes Wesen. Doch was macht eine solch charismatische Persönlichkeit aus? Um diesem Phänomen auf die Spur zu kommen, hat sich die Byfangerin Christiane Deters in ihrem Buch „It’s all about charisma“ mit dem Leben und Wirken von sechs Persönlichkeiten beschäftigt, darunter Coco Chanel, Barack Obama oder Willy Brandt.

Doch womit überzeugen, motivieren und begeistern sie? Welche Techniken wenden sie an? In ihren Biografien, ihrem Streben, Handeln und Denken liegt der Schlüssel. Jedem der Protagonisten wird ein konkreter Charisma-Faktor zugeschrieben, der sich wiederum aus spezifischen Eigenschaften zusammensetzt. Charisma ist demnach eine ausdrucksstarke und anziehende Kommunikation, die unter anderem auf Wertschätzung, Empathie und Glaubwürdigkeit baut. Der Eindruck, den eine Person bei seinem Gegenüber aufgrund ihrer Wirkung hinterlässt, kann Türöffner, aber auch Türschließer sein und den weiteren Verlauf einer Begegnung entscheidend prägen.

Die gebürtige Hernerin Christiane Deters wohnt in Essen-Byfang. Sie ist Trainerin, systemischer Coach und Rednerin, spezialisiert auf die Themen Persönlichkeitsentwicklung und Charisma. Zu ihren Kunden zählen mittelständische Unternehmen sowie Führungskräfte, die sie im Rahmen von Seminaren und Einzelcoachings begleitet. Schwerpunkt ihrer Arbeit ist es, Menschen in der persönlichen Entwicklung zu unterstützen, um das eigene Charisma nachhaltig und wirkungsvoll zum Klingen zu bringen.

Die gute Botschaft ihres Buches: Charisma lässt sich erlernen. „It’s all about charisma“ ist im Metropolitan-Verlag erschienen und für 29,95 Euro im Buchhandel erhältlich.