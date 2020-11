Am Sonntag, 15. November, betraten gegen 22 Uhr zwei maskierte Männer einen Kiosk an der Bochumer Landstraße / EckeDammstraße. Sie bedrohten einen 41-jährigen Angestellten, der sich allein in dem Geschäft aufhielt, mit einer Schusswaffe und verlangten Bargeld.

Trotz der bedrohlichen Situation holte der 41-Jährige eine Metallstange hervorund schlug die Täter damit in die Flucht. Die beiden Räuber liefen in Richtung Hellweg. Ein Zeuge konnte noch beobachten, wie sie zur Schule am Hellweg rannten, dort verlor er sie jedoch aus den Augen. Der Räuber mit der Schusswaffe soll etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß und 25 bis 30 Jahre alt sein. Er trug eine dunkle Jogginghose und einen dunklen Pullover mit gelbem Aufdruck. Sein Komplize ist vermutlich gleichaltrig, aber wenige Zentimeter kleiner. Er hat eine kräftige Statur und war ebenfalls dunkel gekleidet. Beide Täter trugen einen Mund-Nase-Schutz. Hinweise zu den Tätern nimmt das Raubkommissariat unter Tel. 0201/829-0 entgegen.