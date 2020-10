So sieht es an der Müllstation der Häuser vom Hellweg 392 und 394 aus!

Da bedingt durch den Streik, die Müllcontainer nicht abgeholt wurden, stellen nun Bewohner einfach ihren Müll davor.

Krähen hacken die Beutel auf, und der Abfall verteilt sich über den Gehweg

Gestern liefen 2 Ratten am hellichtem Tag dort herum, und frassen in Seelenruhe Essensreste.

Alle Bewohner haben doch einen Balkon, wo man den Müll solange abstellen kann. MONTAG werden die Container geleert- wetten das die Müllwerker die aufgerissenen Müllsäcke nicht mitnehmen?

Gehts eigentlich noch?

Haben Zuviele einfach kein Hirn mehr?

Haben wir nicht genug mit Corona zu tun?

Der Hausbesitzer der Häuser oder Hausmeister sollte dringend an die Bewohner appelieren, den Dreck wieder einzusammeln!

Ratten laufen hier schon genug herum!

Verdammt nochmal...ich bin nur noch fassungslos was hier abgeht!

Diesmal nicht über Mängelapp gemeldet!!!!