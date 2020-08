Der Staatsschutz ermittelt nach fremdenfeindlichen Beleidigungen, die zwei bislang unbekannte Männer am Sonntag, 2. August, in Essen-Steele einem dunkelhäutigen Essener (24) hinterher gerufen haben sollen. Nun werden die beiden Männer gesucht.



Die Polizei Essen berichtet: Eine Zeugin (38) alarmierte die Polizei gegen20:50 Uhr und teilte mit, dass sie im Bereich einer Eisdiele am Kaiser-Wilhelm-Platz gesessen hätte. Dort habe sie beobachten können, wie zwei Männer dem 24-Jährigen hinterher liefen und ihn mehrfach rassistisch beleidigten. Daraufhin rief sie den Notruf. Den Beamten bestätigte der 24-Jährige, der in Begleitung eines 25-jährigen Esseners war, die Beleidigungen.

Die Täter-

Beschreibung

Die Männer werden wie folgt beschrieben: Mann 1: 35 bis 40 Jahre alt, von kräftiger Statur, kurze blonde Haare, bekleidet mit dunkelblauem T-Shirt mit weißem Schriftzug im Nacken. Zudem war er mit einer kurzen grauen Hose bekleidet, an der er einen orangenfarbenen Schlüsselbund trug. Beide Arme waren tätowiert.

Mann 2: Zirka 40 Jahre alt, ungefähr 175 cm groß, von kräftiger Statur, kurze blonde Haare, trug ein camouflagefarbenes T-Shirt mit grünen und braunen Tarnfarben.Seine kurze Hose war olivfarben. Er trug zudem braune flache Sneaker.

Hinweise zu den Männern nimmt der Staatsschutz unter der Rufnummer 0201/829-0 entgegen.