Das sind sie leider wieder. Alle Jahre wieder tauchen sie pünktliche zu den Wahlen in unseren Straßen auf.

Und mit ihren zum Teil sinnfreien Botschaften verschandeln sie das Stadtbild. Schön geht anders. Einige hängen schon jetzt zerfetzt an Schildern oder Laternen. Andere fliegen auch schon durch die Stadtteile oder liegen im Straßengraben . Für mich ist das ein großes Ärgernis.

Leider ist wohl keine Partei dazu bereit, auf diese Art von Wahlwerbung zu verzichten. Warum ist mir allerdings ein Rätsel. Denn das sich der Bürger quasi im Vorbeigehen von diesen Plakaten beeinflussen lassen , halte ich für durchaus fragwürdig.

Und Teil zwei dieses Trauerspiels folgt ja noch. Lange nach den Wahlen noch hängen viele dieser Kunstwerke herum. Die Kabelbinder schmücken sogar noch über Jahre die Umwelt. Plastik sei Dank.

Darum mein Vorschlag an die Parteien. Verzichtet doch einfach Mal auf diesen Mist und spendet das gesparte Geld doch lieber für gemeinnützige Zwecke .

Der mündige Bürger wird es sicherlich dankbar zur Kenntnis nehmen. So können die Parteien wieder an Ansehen und Glaubwürdigkeit in der Bevölkerung gewinnen. Da bin ich mir sicher.