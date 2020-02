Wir tun es, seit sie geboren sind!

Ihr etwa auch?

Dann solltet Ihr diese Ersparnisse in einem Bankschließfach sparen und monatlich aufstocken, oder es für sie unter das Kopfkissen legen.

Warum?

Nun, kommt man in ein Pflegeheim und Eure Ersparnisse sind aufgebraucht, bei den Kindern ist nichts zu holen, geht man an die Gelder der Enkel, die jahrelang angespart wurden, um ihnen einen guten Start ins Leben zu geben..Führerschein, etc , eben all Das, was man als junger Mensch so braucht. Die Gelder sind dann immer knapp, kenne Das ja aus meiner Jugend..

Da kamen die Ersparnisse die meine Eltern für mich gemacht hatten, gut an.

Heutzutage ist es sinnlos, überhaupt etwas anzusparen.

Wenn Du ins Alten/ Pflegeheim musst, ist das kaum noch zu finanzieren, da die Kosten so hoch sind.

Wehe Du hast etwas angespart, egal in welcher Form, es geht ersteinmal an das Heim!

So gut, so gesetzlich vorgesehen! DAS OBERLANDGERICHT CELLE ENTSCHIED FOLGENDES:

Doch sollten dann Eure Kinder in die Pflicht genommen werden, und haben das Einkommen nicht,um Zuzahlungen zu leisten, durchforstet man die Konten nach Zahlungen an die Enkel!

Rückwirkend für 10 Jahre..

Das was als Start für Eure Enkel dienen sollte, wird dann einkassiert,!!

So sieht es aus, und wurde vor Kurzem beschlossen!

Macht Euch schlau, Eure Enkel werden es Euch danken!

Wusstet Ihr Das?

Wir nicht!!!

Und wie gesagt, es wurde so erst vor ein paar Wochen entschieden!