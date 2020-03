Ihr Lieben

Jeder von uns hat sie, diese unbestimmte Furcht, dieses Warten darauf, das es Jeden erwischen kann.

Ich habe in den letzten 10 Tagen Vieles gelesen, über dieses Scheiß Virus..Es hat durchaus seine Schwachstellen..Wollen wir dieses Mistding knacken?

Uns Alle stärker machen im Kampf gegen diesen unsichtbaren Feind?

Fakten: Einfach zu knacken ist dieses Biest tatsächlich durch Seife und warmen Wasser..Gründliches Waschen der Hände, das hören wir tagtäglich!

Die Seife und das Wasser knacken die " Außenhaut" des Virus.

Danach zerfällt es..Fetzen bleiben übrig im Becken, die uns nichts mehr tun .

2 tens: Das Virus ist nicht besonders hitzebeständig.

Trinkt viel heiße Getränke, so wird es quasi im Hals, abgemurkst und kann nicht hinunterwandern in die Bronchien..Ich tue es wenn ich von draußen wieder hereinkomme, nach dem Händewaschen, eine Tasse Tee.

Ich gurgel immer mal wieder mit meinem Kollodialen Silber, es tötet wie ich vermute, die Sauviren im Rachen ab..die letztendlich ja die Lungenentzündungen hervorrufen..

Auch gurgeln mit Obstessig dürfte sinnvoll sein, da auch Essig Bakterien und Viren abtöten kann.

3 tens

Stärkt Eure Bronchien und Lunge.Atemübungen durchbluten und kräftigen die Atemwege. MACHT es doch morgens mal beim offenen Fenster.Tiefes Einatmen, bis in den Bauch hinein..dann langsam ausatmen, durch gespitzen Mund .Nach und nach kräftigt Ihr Eure Atemwege..Doch man muss es jeden Tag machen..Am besten 2 mal täglich..Das Lungenvolumen vergrössert sich nach und nach, Sauerstoff kommt in den Körper der unsere Zellen versorgt.Nicht rauchen!!

4 tens.

DAS VIRUS mag kein UV Licht.Es wird dadurch ausgetrocknet..Also haltet Euch öfter in der Sonne auf.

ALLEIN.10 Minuten wären schon toll..Der Psyche tut es ebenfalls gut..Vitamin D wird produziert.

Punkt 5

Abends wäre es toll zu inhalieren.

Kochendes Wasser in eine Schüssel, 1 Esslöffel Salz rein, Kopf mit Handtuch drüber und den Dampf am Besten mit offenem Mund einatmen..So 5 bis 8 Minuten..Wie erwähnt das Virus verträgt Hitze nicht gut .

Auch Nasenduschen mit Emser Salz spülen Krankheitserreger aus..

Die bekommt Ihr in der Apotheke .

Ich nehme immer noch jeden Tag 2 mal mein kollodiales Silber...

Ich habe dem Sch. VIRUS den mir Eigenen Kampf angesagt..

Zumal sich ein Familienmitglied in Quarantäne befindet..

Ich werde nicht kampflos untergehen.

TRAGE seit 2 Tagen eine Atemmaske, wegen allergischen Asthma..das sich durch diese Massnahmen aber ganz mild anfühlt dies al.

Ihr seht..Wir brauchen nicht kampflos das Feld räumen.

Zeit haben wir ja nun genug .Macht Alle mit

Versuchen wir Es??

Passt auf Euch auf

Wir schaffen Das!!