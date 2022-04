hochgeladen von Michael Wefers

Die Aikidoka im PSV Essen e.V. bieten vom 03.05. - 28.06. einen speziellen Anfängerkurs in dieser japanischen Kampfkunst in ihrem Dojo in Essen (Steeler Str. 615; direkt am Busbahnhof E-Steele) an. Jeden Dienstag von 18:00 - 19:00 Uhr erhalten die TeilnehmerInnen einen Einblick in die grundlegende Griffschule, Fallübungen und den Umgang mit Stock und Schwert. Der Kurs kostet

30 € - der Betrag wird bei Eintritt in den PSV mit der Aufnahmegebühr (ebenfalls 30 €) verrechnet. Anmeldung oder Fragen an info@aikidoessen !!