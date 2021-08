DJK Adler Union Frintrop sagt das Kreispokalspiel ab und gibt somit den Teufelinnen aus Essen Steele den Weg frei zur Runde 2.

Das man darüber nicht gerade erfreut ist kann sich wohl jeder vorstellen, denn in der Vorwoche stand man den Adlerinnen im Freundschaftsspiel schon einmal gegenüber und konnte überlegen auftreten.

Auf Grund des angesetzten Kreispokalspiel hatte man einem interessanten Freundschaftsspielgegner aus Köln absagen müssen, mit dem sich die Steelerinnen gerne mal gemessen hätten.

Zudem konnte auch kein adäquater Gegnern der kürze der Zeit gefunden werden, so das man kurz vor der Meisterschaft spielfrei ist.

Am 22.09.2021 wird man dann in Runde 2 auf den Niederrheinligisten FC Kray treffen, was sicherlich eine interessante Begegnung verheißt.

Infos auch unter www.spvgg-steele-damenmannschaft.de