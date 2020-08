Nein nicht wegen dem verlorenen Spiel der Steeler Damenmannschaft im Halbfinal Spiel im Niederrhein Pokal gegen den SV Budberg.

Leider schaffte es die Medien Landschaft nicht mal einen Reporter zum Langmannskamp zu bringen, ein hoch auf das Desinteresse am Frauenfußball.

Es war wohl wichtiger mal wieder über ein Kreisligafreundschaftsspiel der Herren zu berichten, als über ein wichtiges Halbfinalspiel der Damen.

Aber es ist ja bald wieder die Europameisterschaft der Frauen und dann hängt man sich mächtig ins Zeug, sorry das war ein Armutszeugnis von allen die über den Frauenfußball berichten.

Ja die Steeler Damen waren in diesem Spiel der Underdog, die sich neu finden und alles gegeben haben gegen den Regionalligisten zu bestehen.

Dies gelang ihnen auch in der ersten Halbzeit bravourös, es waren nur zwei kleine Fehler die den Steelerinnen unterlief, was aber die Gegnerinnen zu nutzen wussten.

Mit einem 0:2 Rückstand in die Halbzeit und sich die eine oder andere Chance erarbeitet zu haben konnte man auf Steeler Seite zufrieden sein.

Andreas Krüger wusste aber auch seine Mannschaft zu Pause zu motivieren, die sich bisher unbeeindruckt zeigten von den gestandenen Spielerinnen aus Budberg.

Beeindrucken war auch wie die gestandenen Spielerinnen des Essener Vereins die jungen neuen Kickerinnen immer wieder motivieren um noch eine Schüppe drauf zu legen.

Ja da kickte in der letzten Saison die eine oder andere noch in der Kreisliga und gaben nun alles für ihren neuen Klub.

Für die Steelerinnen wurde es zu einen Abwehrschlacht, doch der Zug nach vorne blieb bis zur letzten Minute erhalten.

Der SV Budberg siegte letztendlich und auch verdient mit 0:5 in Essen Steele, die Qualität die der Regionalligist mit brachte was an diesem Tag einfach zu überragend.

Nun steht man eben nicht im DFB Pokal der Frauen und kann den Focus ganz auf die kommende Meisterschaft legen.