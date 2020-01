Fußball-Oberliga: Nachdem er im vergangenen Sommer entschied, eine Pause vom Fußball einzulegen, ist er nun wieder zurück beim FC Kray. "Schnapper" Marvin Lippe kehrt zurück.

"Zu allererst möchte ich mich bei den Verantwortlichen des FC Kray bedanken, die mir meine Rückkehr so schnell und einfach ermöglicht haben", so Marvin Lippe.

Marvin Lippe, der seit der Saison 2014/2015 im Krayer Trikot auflief, für die U19 in der Niederrheinliga spielte und in der Spielzeit 2016/2017 bereits 15 Oberligaspiele für den FCK absolvieren konnte, wird ab sofort als 3. Torwart zum Essener Oberligisten stoßen.

Linksverteidiger Amin Ouahaalou ist der nächste Neuzugang des FC Kray in der Winterpause. Der 20-Jährige Ouahaalou, der in seiner Jugendzeit unter anderem bei ESC Preußen Essen, SG Altenessen und ETB SW Essen ausgebildet wurde, ist beim FC Kray kein Unbekannter; trug er doch in der U17 und U19 bereits das Krayer Trikot, ehe es ihn in der Saison 2016/2017 zu den Sportfreunden Niederwenigern zog, bei denen er 59 Partien in der Landesliga absolvierte, den Aufstieg in die Oberliga schaffte und in der Hinserie der laufenden Spielzeit 16 Spiele in der Oberliga absolvierte.