Mit dem 20-jährigen Abwehrspieler Philipp Demler, wechselt ein weiterer junger, talentierter Spieler in der Winterpause zum Oberligisten FC Kray.

Demler, der in der Jugend bei Rot Weiß Oberhausen ausgebildet wurde, spielte bereits in der Saison 2016/2017 für unsere U19 in der Niederrheinliga, ehe er in der darauffolgenden Spielzeit in der U19-Bundeliga für Arminia Klosterhardt auflief. Seine ersten Schritte im Seniorenbereich machte der Abwehrspieler beim TV Jahn Hiesfeld, für den er in der vergangenen Saison 19 mal in der Oberliga auflief, ehe es ihn im Sommer zu Westfalenligist TuS Nordvesta Sinsen zog.

"Der FC Kray war für mich schon immer ein interessanter Verein, für den ich bereits in der Jugend gespielt habe. Nach dem Aufstieg in die Oberliga wurde mein Interesse erneut geweckt und ich bin froh, dass es nun mit dem Wechsel geklappt hat. Viele Spieler hier kenne ich noch aus meiner Jugendzeit und aus meinem Freundeskreis, was mir den Einstieg sicher enorm erleichtern wird", so Philipp Demler zu seinem Wechsel.