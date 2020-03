An alle Mitglieder und Freunde des Vereins ,

welche dynamische Entwicklung die Verbreitung des Corona-Virus nimmt, zeigen nicht nur die in Deutschland rasant steigenden Infektionsraten. Die Weltgesundheitsorganisation hat sogar den Pandemiefall ausgerufen. Weltweit werden unterschiedliche Maßnahmen vom Einreiseverbot bis zur Schließung von Schulen und Kindergärten getroffen, um die Infektionsketten so schnell wie möglich zu unterbrechen. Es gilt für uns alle die Verbreitung des Corona Virus so schnell wie möglich zu verlangsamen. Wir handeln in Verantwortung für die Gesundheit aller Menschen, der wir uns verpflichtet fühlen.

Der gesamte Sportbetrieb des TC Kray 1892 e.V. wird ab sofort bis zum 19.4.2020 eingestellt.



Für den Fall, dass eine Verlängerung dieser Maßnahme notwendig werden sollte geben wir dies umgehend bekannt.

Wir danken euch für euer Verständnis.

Mit sportlichen Grüßen

Der Vorstand

TC Kray 1892 e.V.