Die drei traditionellen Karnevalssitzungen der KG „Horster Ritter finden wieder in der Gaststätte „Zur Krone“ (Dahlhauser Str. 178) in Horst statt. Die Veranstaltungen am 21.und 22. Februar sind bereits ausverkauft. Aber für die Sitzung am Sonntag, 23. Februar, 18 Uhr (Einlass ab 16.30 Uhr), sind noch Rest-Karten zum Preis von 11 Euro erhältlich: Tel.: 85 35 804 oder auf www.kg-horsterritter.de

Foto: Horster Ritter