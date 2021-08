11. August 2021...

Essen: Großeinsatz bis spät in die Nacht! Fliegerbomben erfolgreich entschärft...

Essen: Gleich zwei Bomben aus dem 2. Weltkrieg freigelegt...

Wie die Stadt Essen mitteilt, wurden am Dienstag im Stadtteil Rüttenscheid bei Sondierungsarbeiten an der Rosastraße / Von-Einem-Straße zwei amerikanische Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden...

Bei einer der Bomben handelt es sich demnach um einen zehn Zentner schweren Blindgänger, der auf der Höhe der Rosastraße 75+83 freigelegt wurde. An einem weiteren Verdachtspunkt fand man ebenfalls eine amerikanische Fliegerbombe. Beide Bomben sollten noch am Mittwoch entschärft werden. Die Evakuierung zog sich jedoch lange hin...

Letztlich konnten die beiden gefundenen Blindgänger erfolgreich entschärft werden. Gegen drei Uhr in der Nacht teilte die Stadt Essen mit, das nun alle Sperrungen nach und nach wieder aufgehoben würden...