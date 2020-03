03.03.2020...

Hallo Ihr Lieben wie immer meine Beiträge in loser Folge...Aber der hier ist schon was ganz besonders...

10 Jahre LK-Zeit das ist schon was…und das steht am 24.03.2020 an…Da sagt man auf gut Deutsch…Herzlichen Glückwunsch macht weiter so…

Ich bin ja ein Späteinsteiger im Internet…So gegen 2009…ganz langsam…War im Forum der westen.de…gibt es schon lange nicht mehr…den Südanzeiger habe ich immer gelesen…Aber mir war damals nicht aufgefallen…das da sich auch was im Internet abspielt…Das war dann eher ein Zufall das ich mich angemeldet habe…Das war am 17.03.2012…Habe da aber erst geschaut was da so abläuft, noch nichts geschrieben…Aber bei mir werden es jetzt auch schon 8 Jahre…in der Zeit habe ich im LK viel dazu gelernt, und auch eine Menge liebe Leute kennen gelernt…Viele Beiträge und Fotos eingestellt…Von A bis Z…Da ich sehr Vielseitig bin…Die Erfahrungen die ich gemacht habe sind überwiegend positiv…Die negativen sind im Ordner Erfahrungen abgespeichert…Ich bin halt wie ein Elefant…Mit vielen bin ich auf Du…Bin ja auch meistens der Ältere…Jetzt auch mit Willi Lippens…der ist aber nur einen Monat Jünger als ich…So dann fangen wir mal mit dem Rückblick an…2012 war eine Menge los, da war ich Wassertester…Habe Willi Lippens kennen gelernt…Den Martin Dubois…und noch einige andere die jetzt auch noch im LK sind…Dann war ich Statist für Videoaufnahmen…War beim WM-Gewinnspiel der Einzige Online-Gewinner…Weihnachtsrubbellauslosung habe ich auch gewonnen das war ein super Jahr was mir der LK beschert hat…Natürlich habe auch ich Beiträge und Fotos eingestellt, die mit der Zeit immer besser wurden...Durch lesen andere Beiträge von Bürgerreportern...die einen anspornten weiter zu machen...Durch Treffen von Bürgereportern, und von Steilpassfinals...Habe ich eine Menge Leute kennen gelernt...Der LK ist wirklich vielfälltig...Wer gerne schreibt und auch fotografiert...Findet bestimmt was für sich...Unzufrieden bin ich mit dem LK nicht...Es gibt schlimmeres...Natürlich denke ich jetzt in meinem Alter anderes darüber nach, und laß alles auf mich zukommen, und sortiere...Das was auf mich zutrifft, oder nicht aus...schone meine Nerven...Aufregung brauche ich jetzt nicht mehr...Ich werde bestimmt noch Einiges dazu schreiben...aber hier mache ich erst einmal Schluss...Wie immer liebe Grüße aus Essen-Süd Bodo