30. September 2021...

Seit anfang August hat sich hier sehr viel getan wie man an den Fotos sehen kann...Aber jetzt müßte der Neubau Winterfest gemacht werden, damit die Arbeiter im inneren des Gebäudes weiterarbeiten können...Wenn Frost kommt wird es sehr ungemütlich an an einem offenen Neubau zu arbeiten...ich habe selber anfang der 60er mal bei Minus 26 Grad in einem offenen Neubau auf dem Heiderhof in Bad Godesberg gearbeitet...aber richtig arbeiten konnte man da nicht...da hat man sich nur den ganzen Tag in der warmen Baubude aufgewärmt...Als Heizungsmonteur bekam man kein Wintergeld wie die Maurer...