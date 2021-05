Das Gartenjahr bei Gärten-an-der-Ruhr fängt an diesem Wochenende an. Kurzfristig erhielten die Gärtner von den Stadtverwaltungen das OK ihre privaten Gärten für Besucher zu öffnen. Der Eintrittspreis in Höhe von 2€ p.P. und Garten sowie Spenden werden wie jedes Jahr karitativen Einrichtungen zugeführt. In den langen Jahren des Bestehens von Gärten-an-der-Ruhr konnten bereits über 100.000€ gesammelt und gespendet werden.

Die Besitzer der untenstehenden privaten Gärten laden sie ganz herzlich ein, mit vielen Eindrücken und Gartentipps eine schöne Zeit bei ihnen zu verbringen.

Es öffnen am 22. und 23. Mai 2021,

Öffnungszeiten jeweils von 11.00 - 17.00 Uhr:

1. Garten Kuhnhaus, Brüninghofer Weg 27, 45307 Essen-Kray

2. Garten Adelt, Essener Str. 128, 45529 Hattingen-Niederwenigern

3. Garten Pork, Hattinger Str. 625, 44879 Bochum

Nähere Beschreibungen und Bilder der Gärten sind unter der Internetadresse Gärten-an-der-Ruhr zu finden.

Die Durchführung der Offenen Gartenpforte unterliegt den Corona-Schutzbestimmung der Städte.

So dürfen die Gartenbesitzer nur Besucher mit bestätigtem negativen Test, vollständig Geimpfte (Impfpass) oder Genesene (Bescheinigung) Einlass gewähren.