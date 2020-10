42 Wohnungen und die neue Zentrale der Margarethe-Krupp-Stiftung sollen auf dem Grundstück Lehnsgrund/ Ecke Altenau auf der Margarethenhöhe entstehen. Nach dem Abriss der ursprünglichen Bausubstanz, kann die tatsächliche, enorme Größe des Geländes in diesen Tagen gut erkannt werden. Um die nächsten Bauabschnitte einzuleiten, ist im Vorfeld nun der Kampfmittelräumdienst des Landes Nordrhein-Westfalen im Einsatz. Auf der Baustelle werden rund 1.000 Löcher in den Baugrund gebohrt und mit Rohren versehen. In einem zweiten Arbeitsschritt wird dann mit Sonden nach etwaigen Kampfmitteln aus dem zweiten Weltkrieg gesucht. Erst nach der Auswertung der Befunde kann es weitergehen. Wie genau die neue Zentrale sowie die Wohnungen aussehen werden zeigen die Fotomontagen.