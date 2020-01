12.01.2020...

Wie immer meine Beiträge in loser Folge...

Da ich gerne experimentiere...habe ich gedacht ich mache mal was gesundes...hoffe es ist gesund...soll magenfreundlich sein...und am magen hat heutzutage fast jeder was...nicht nur wir alten...ein gersten-vollkornbrot...diese fertigen mischungen bekommt man überall...und das brot ist ganz einfach zu backen...im brotback-automat...oder in einer kuchen-backform im backofen...und ich muß sagen es schmeckt sehr gut...