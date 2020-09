Drachenfest auf Insel Rømø in Dänemark

Fliegende Schweine, Affen, Fische und viel mehr.

Am Wochenende fand wieder das alljährliche Drachenfest auf Römö in Dänemark statt. Drachen und Windspiele am gesamten Strand der Insel. Genügend Platz ist vorhanden. So konnte man auch Großdrachen wie Tyrannosaurus Rex und Wal Haie am Himmel betrachten. Überraschend war, dass der Ruhrpott auch mit vielen Drachen vertreten war. Nummernschilder der KFZ aus Mühlheim, Oberhausen, Recklinghausen…

Hier kann man eben schon bei einem lauen Lüftchen, sein Fluggerät in den Himmel schicken. Als Anker für die Drachen dienten große Heringe, Sandsäcke oder die Autos. An den Kilometerlangen Strand der Insel, können PKw´s kostenlos fahren und Parken. Somit lohnt sich die Insel auch immer für einen Familienausflug. Drachen und Windspiele sieht man hier nicht nur bei einem Drachenfest, sondern über das gesamte Jahr.