Aus Worte folgen Taten und der Fußballkreisligist Rüttenscheider SC, sowie viele andere Mitstreiter aus der Fußballkreisliga B Essen folgen dem Aufruf zum Mitmachen bei Kicktipp.

Wie das funktioniert hat der Sportverein aus dem Walpurgistal, der zuletzt rund 500 EUR für die Flutopferhilfe Essen im Benefizspiel gegen den Freizeitligisten Grün-Weiss Heisingen einsammelte (der Lokalkompass berichtete letzte Woche), hier nachfolgend beschrieben.

"Tippspiel der Kreisliga B Gr. 3 zugunsten krebskranker Kinder ins Leben gerufen

Zu Beginn der Pandemie spendeten wir erstmalig an die Klinik für Kinderheilkunde III der Universitätsklinik Essen. Wir wollen uns weiterhin solidarisch zeigen und haben daher ein Tippspiel eingerichtet.

Doch wir wollen nicht die Bundesliga tippen (das kann ja jeder), sondern unsere eigene Liga, die Kreisliga B, Gr. 3.

Alle Interessierten sind herzlich eingeladen für 20€ an dem Tippspiel teilzunehmen.

Die erste drei Plätze sowie der-/diejenige mit den meisten Spieltagssiegen erhalten eine Prämie.

30% der Einnahmen sollen an die Klinik für Kinderheilkunde III gespendet werden.

Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr euch ebenfalls solidarisch zeigen und teilnehmen würdet. Auch, wenn ihr vielleicht gar keine Ahnung von Fußball habt, könnt ihr mit den 20€ helfen.

Das Tippspiel sowie alle weiteren Infos findet ihr unter:

www.kicktipp.de/essen-kreisliga-b-3

Also mitmachen lohnt sich.

Fotos: privat Facebook RSC Essen.