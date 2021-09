Hockey-Schnuppertag für Menschen mit und ohne Handicap

Am Sonntag, 03.10.2021, findet auf dem Hockeyplatz der Hockeyabteilung des ETB Essen ein Schnuppertraining statt. Das Besondere daran ist, dass auch Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit Handicap willkommen sind. Denn seit vielen Jahren schon gibt es im ETB ein so genanntes Specialhockey Team, also eine Mannschaft für Menschen mit geistiger Behinderung.

Das Training in dieser Mannschaft ist kostenfrei und das Team freut sich auf neue Mitspieler*innen.

Das kostenfreie Schnuppertraining am Sonntag soll Einblicke in die Sportart geben, es werden aber auch spielerisch generelle Bewegungsangebote gemacht und ganz in Ruhe ausprobiert. Hockeyschläger und Scheinbeinschoner werden zur Verfügung gestellt. Lediglich Sportkleidung, Turnschuhe und ein Getränk sollten mitgebracht werden.

Das Training findet in der Zeit von 11 - 13 Uhr auf dem Hockeyplatz Am Uhlenkrug 30, in 45133 Essen, statt. Um Anmeldung wird gebeten unter sonja.ricken@etb-hockey.de. Spontane Besucher sind auch herzlich willkommen. Wir freuen uns ganz besonders auf Interessierte ab Jahrgang 2012.